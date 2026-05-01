Израиль экстренно направил в Объединённые Арабские Эмираты современные системы вооружения, включая лазерную установку Iron Beam, для защиты от иранских ракет и беспилотников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Также в ОАЭ передана облегчённая система наблюдения Spectro, способная обнаруживать дроны, включая «Шахеды», на расстоянии до 20 км. Вместе с оборудованием прибыли несколько десятков израильских военных для его обслуживания.

По данным издания, это один из первых масштабных примеров оборонного сотрудничества между странами после Авраамских соглашений 2020 года.

Причиной кооперации стали иранские атаки. Во время последних военных действий по территории ОАЭ было выпущено более 500 баллистических ракет и около 2 тыс. беспилотников. Большинство целей перехватили системы ПВО, в том числе израильские.