Совет управляющих МАГАТЭ одобрил при поддержке США резолюцию, которая обязывает Иран раскрыть данные об оставшихся запасах обогащенного урана и предоставить инспекторам доступ для их проверки, сообщает Reuters.

Документ был подготовлен США, Великобританией, Францией и Германией. Он принят 21 голосом «за» при 3 голосах «против». Против выступили Россия, Китай и Нигер.

В МАГАТЭ отмечают, что после прошлогодних ударов по иранским ядерным объектам остается неясной судьба части запасов обогащенного урана. Принятая резолюция призывает Тегеран предоставить соответствующую информацию и обеспечить сотрудничество с агентством.

Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене резко раскритиковало решение, назвав резолюцию «политизированной» и «лишенной профессионализма». В заявлении в соцсети X иранские дипломаты отметили, что документ «лицемерно выражает поддержку дипломатическому решению», в то время как США «участвуют в дальнейших актах агрессии».