Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и другие представители руководящего состава Министерства обороны понаблюдали за ходом тактических учений с боевой стрельбой, проводимых в Военно-морских силах.

Как сообщает минобороны Азербайджана, начальнику Генерального штаба было доложено, что к учениям привлечены соответствующие подразделения Военно-морских сил, Военно-воздушных сил, Береговой охраны Государственной пограничной службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с планом учений в азербайджанской акватории Каспийского моря были выполнены различные задачи по уничтожению условного противника, а также по совместным действиям с другими видами войск и вооружёнными формированиями.

Основной целью учений является совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевых операций и управлению силами, а также проверка готовности кораблей к выполнению боевых задач как самостоятельно, так и в составе тактической группы.