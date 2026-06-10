Президент Сербии Александар Вучич принял азербайджанскую делегацию во главе с министром обороны Закиром Гасановым. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

В ходе встречи, в которой также принял участие посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и взаимодействия в области оборонной промышленности между нашими странами.

После встречи министр обороны посетил мемориальный комплекс Слободиште в Крушеваце, где возложил венок к памятнику жертвам Второй мировой войны и почтил их светлую память.