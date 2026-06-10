Пакистан приобрёл турецкую термобарическую авиабомбу GAZAP («Гнев») и планирует интегрировать её на истребители F-16.

Боеприпас был представлен на оборонной выставке IDEF 2025 и относится к классу термобарических авиабомб, предназначенных для поражения укреплённых и подземных объектов.

По данным разработчиков, масса GAZAP составляет около 907 кг, радиус разрушительного воздействия ударной волны достигает примерно 160 метров, а осколочное поле формирует до 10 тысяч фрагментов с высокой плотностью поражения на единицу площади.

Сообщается, что интеграция данного вооружения в состав ВВС Пакистана должна усилить возможности нанесения ударов по защищённым целям.