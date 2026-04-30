Каждый раз, когда на международных соревнованиях поднимается флаг Азербайджана, весь азербайджанский народ испытывает чувство гордости и радости.
Об этом говорится в публикации президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети X.
«Азербайджанские борцы еще раз показали, что являются первыми в Европе», — отмечается в публикации.
Hər dəfə beynəlxalq yarışlarda bizim bayrağımız qaldırılanda bütün Azərbaycan xalqı qürur hissi keçirir, sevinir.
Azərbaycan güləşçiləri bir daha göstərdilər ki, onlar Avropada birincidirlər.
— İlham Əliyev (@azpresident) April 30, 2026