Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян на встрече в Индии с главнокомандующим ВВС страны Амаром Прит Сингхом обсудил модернизацию парка истребителей Су-30СМ, сообщает издание The New Indian Express.

Как пишет издание, переговоры были сосредоточены на формировании многоуровневой архитектуры противовоздушной обороны, повышении боеспособности истребителей, а также защите от угроз со стороны беспилотников и ракет.

По имеющейся информации, Армения также рассматривает возможность приобретения индийской ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности Astra Mk1. Кроме того, стороны ведут переговоры о поставках индийских тактических ракетных комплексов Pralay и о совместной разработке вооружений.