Украинские дроны в ночь на 9 июня атаковали Чонгарский мост, связывающий аннексированный Крым с Херсонской область. Мост поврежден, движение по нему временно закрыто, сообщил назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, средства ПВО сбили на подлете к мосту более 20 беспилотников. Сколько всего дронов участвовало в атаке, не уточняется.

Предыдущий раз украинские военные наносили удары по мосту в Чонгаре 7 июня. Тогда в целях безопасности было временно закрыто движение через автомобильный пропускной пункт «Джанкой» на границе Крыма и Херсонской области.