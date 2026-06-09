Вооруженные силы Тайваня проводят масштабные учения на западном побережье острова, моделируя отражение возможной высадки китайского десанта. Маневры проходят одновременно на восьми участках в районе города Тайчжун.

Военные используют реактивные системы залпового огня Thunderbolt-2000, американские самоходные гаубицы Paladin, артиллерию, минометы и противотанковые комплексы. По сценарию учений создается «зона поражения» для уничтожения десантных сил противника до их выхода на берег.

Командование армии отметило, что впервые за семь лет системы Thunderbolt-2000 проводят боевые стрельбы в оперативной зоне. Если раньше подразделения занимали позиции за неделю до начала учений, то на этот раз они прибыли на место всего за сутки до начала маневров.