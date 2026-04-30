Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские пограничники будут поэтапно размещаться на участках границы с Ираном и Турцией по мере усиления возможностей государства.

Он отметил, что контроль над границей постепенно должен переходить к армянским силам в соответствии с соглашениями 1990-х годов.

«Хочу отметить, что мы также платим российским пограничникам за охрану границы. Были случаи, когда российские партнеры поднимали вопрос о повышении этих выплат, поскольку текущих средств недостаточно для предоставления данной услуги», — сказал Пашинян, добавив, что Ереван рассматривает возможность направить средства на развитие собственных пограничных войск.