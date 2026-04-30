«Европейский Викиликс» с армянским акцентом, без сомнения, ещё долго будут обсуждать политики и эксперты. Слишком уж громким получился скандал: армянский лоббист Луис Окампо прямо заявляет, что «прикупил» ни много ни мало главу европейской дипломатии (теперь уже бывшего) Жозепа Борреля, нескольких депутатов Европарламента и т. д. Причём откровенничает об этом в частных беседах.

Честно говоря, за последние годы евробюрократия влипла в астрономическое количество коррупционных скандалов. Счёт «нецелевого использования средств» в европейских структурах идёт на миллиарды. Но чтобы торговать оптом и в розницу европейскими интересами и европейской политикой?

Впрочем, если уж быть до конца откровенными, в Азербайджане все прекрасно помнят «политические завихрения» господина Борреля и других представителей европейской верхушки: и размороженные транши военной помощи для Армении, и трёхстороннюю встречу с участием тогдашнего госсекретаря США Энтони Блинкена, где тоже обсуждалась помощь Еревану, и переговоры в Гранаде, где обсуждали вопросы, имеющие ключевое значение для Азербайджана, без участия самого Азербайджана.

Безусловно, здесь сыграла роль и исламофобия, и попытка заполучить уже в своих странах голоса этнических армян. О возможной коррупционной составляющей тоже тогда говорили — на уровне предположений. И вот теперь становится понятно, как бесстыдно всё это делалось. Европейские политики самого высокого ранга даже не пытались делать вид, что соблюдают правила приличия.

Здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать правоохранительным органам Бельгии заняться самым внимательным образом коррупционными схемами в высшем руководстве Евросоюза. Но есть ещё одна, куда более важная сторона вопроса. С первых недель после распада СССР и старта программ вроде «Восточное партнёрство» или «новое соседство» европейские политики не просто разговаривали свысока с представителями новых независимых государств. Они вели себя как носители высших моральных и политических ценностей, начиная от демократии и прав человека и заканчивая борьбой с коррупцией.

И вот теперь на фоне прежнего высокомерного фырканья, чтения нотаций и т. д. становится понятным, как сами европейские политики торговали европейскими ценностями и европейскими интересами оптом и в розницу. Как продавали европейскую политику по кусочкам — в том числе и армянским лоббистам. Причём частью этой схемы был и господин Боррель.

По сути дела, европейская внешняя политика оказалась отдана на откуп группам влияния и лоббистам других государств. Вице-спикер Европарламента Ева Кайли, кстати говоря, известная армянская лоббистка, берёт взятки от правительства Катара, чтобы прикрыть расследование, насколько соблюдаются права человека на стройках к чемпионату по футболу. Теперь уже бывший генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд, тоже известный своим предвзятым отношением к Азербайджану, сначала попадается на лоббировании интересов Москвы в норвежском Нобелевском комитете. А затем всплывают «файлы Эпштейна», из которых становится понятно, насколько тесными были связи этого европейского политика первой величины с Россией и как они подпитывались коррупционными деньгами. И вот теперь — Боррель, который, судя по откровениям Луиса Окампо, был агентом влияния армянского лобби. Судя по всему, европейских политиков, которые очень любили порассуждать о «европейских ценностях», на деле интересовали совсем другие ценности — в карманах и на личных банковских счётах.

Понятно и другое. В какой-то момент у евробюрократии оказалось слишком много власти и слишком мало ответственности. Евросоюз, который родился из прекрасной мечты о «единой Европе без разделительных линий», стремительно превращался в забюрократизированное пространство. Власть кружила голову, и перед соблазном воспользоваться этой властью для личного обогащения, как показывает практика, слишком многие не устояли. Вот и получился на выходе дурно пахнущий «аукцион»: заверните мне кусочек европейской дипломатии и вот ту упаковочку европейской политики. Мы заплатим. Коррупцию при этом искали исключительно в других странах — мусульманских, «восточных» и прочих «недостаточно европейских». Схема казалась безотказной — ровно до того момента, пока не стали выплывать неприятные подробности коррупционной деятельности европейских VIP-персон уровня Борреля и Ягланда. И вряд ли это конец истории.

И вот тут уже не получится не спросить: а остались ли вообще в Европе политики, которые работают на интересы Европы, а не обслуживают разного рода лоббистские группировки?