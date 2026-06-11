В Европейском союзе подняли вопрос о возможном ограничении выдачи туристических шенгенских виз гражданам России. С инициативой выступили депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС, предложив рассмотреть полный запрет на туристические поездки россиян в страны ЕС.

Поводом для дискуссии стала инициатива группы из 11 европейских государств, которые призвали ужесточить визовую политику перед летним туристическим сезоном. По данным политиков, в прошлом году около 500 тысяч граждан России посетили Европу в туристических целях.

Также сообщается, что посольство Кипра заявило о прекращении работы визовых центров. С 15 июня подача заявлений на получение въездных виз будет возможна только в Консульском отделе Посольства, а также в Генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, сообщило ведомство.