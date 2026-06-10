В последние годы вопросы улучшения предпринимательского климата, диверсификации экономики и повышения экспортного потенциала ненефтяного сектора находятся в центре внимания азербайджанского руководства. На фоне стремления снизить зависимость страны от мировых энергетических рынков власти последовательно расширяют инструменты поддержки бизнеса, стимулируют развитие промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей. Логичным продолжением этой политики стал подписанный 9 июня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указ о дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтегазовой продукции и компенсации транспортных расходов.

По сути, речь идет о переходе к новой модели государственной поддержки экспорта, при которой государство берет на себя часть логистических издержек отечественных производителей. Если ранее основной акцент делался на стимулировании производства, продвижении продукции на зарубежных рынках и предоставлении экспортных поощрений, то теперь власти фактически признали, что одним из ключевых препятствий для дальнейшего роста ненефтяного экспорта остаются высокие транспортные расходы.

За последние годы Азербайджан добился заметных успехов в развитии ненефтяного сектора. Расширяются производственные мощности, растет экспорт сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой промышленности, химической отрасли и строительных материалов. Однако доля ненефтяного экспорта в структуре внешней торговли по-прежнему остается ниже потенциальных возможностей экономики. Одной из причин является географический фактор. Для выхода на многие перспективные рынки азербайджанским производителям приходится нести значительные расходы на транспортировку товаров, особенно если речь идет о поставках за пределы традиционных экспортных направлений.

В результате даже конкурентоспособная по качеству продукция зачастую проигрывает иностранным аналогам не из-за производственных издержек, а из-за стоимости доставки. Именно поэтому государство приняло решение компенсировать часть транспортных расходов при экспорте ненефтяной продукции. Фактически речь идет о субсидировании логистики как инструмента повышения конкурентоспособности отечественных товаров на внешних рынках.

Наибольший эффект новый механизм может дать производителям сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, строительных материалов, химической продукции и других товаров, в структуре себестоимости которых транспортные расходы занимают значительную долю. Снижение логистических затрат позволит предприятиям предлагать более конкурентоспособные цены и расширять географию поставок.

Следует отметить, что подобные механизмы давно используются в мировой практике. Одним из наиболее показательных примеров является Турция, которая на протяжении многих лет активно применяет экспортные стимулы для поддержки компаний, выходящих на удаленные рынки Африки, Азии и Латинской Америки. Турецкие экспортеры получают помощь не только в покрытии транспортных расходов, но и в продвижении продукции, маркетинге и участии в международных выставках. Аналогичные инструменты используются и в ряде других государств, ориентированных на расширение своего присутствия на мировых рынках.

Особое значение новый указ имеет для Нахчыванской Автономной Республики. Несмотря на кардинальные изменения региональной ситуации после Второй Карабахской войны, Нахчыван по-прежнему остается территориально отделенным от основной части Азербайджана. Это объективно увеличивает транспортные расходы местных производителей и снижает их конкурентоспособность по сравнению с предприятиями других регионов страны.

Новый механизм предусматривает компенсацию части расходов на перевозку продукции, произведенной в Нахчыване, на основную территорию Азербайджана. Тем самым государство стремится минимизировать экономические последствия транспортной обособленности автономной республики и создать более равные условия для ведения бизнеса.

Подобные меры также имеют многочисленные международные аналоги. Различные формы компенсации транспортных расходов применяются в отношении Аляски в США, северных территорий Канады, островных регионов Европейского союза и удаленных районов Китая. Однако азербайджанский подход отличается тем, что одновременно решает две стратегические задачи. С одной стороны, он направлен на поддержку ненефтяного экспорта и расширение географии поставок азербайджанской продукции. С другой — способствует снижению экономических издержек, связанных с транспортной изоляцией Нахчывана.

Фактически государство пытается устранить один из системных барьеров, ограничивающих развитие ненефтяного сектора. В условиях нестабильности мировых рынков, усиления геополитической конкуренции и периодических нарушений глобальных цепочек поставок вопросы диверсификации экономики приобретают особое значение. Власти стремятся увеличить долю ненефтяного сектора в структуре экспорта, создать дополнительные источники валютных поступлений и снизить зависимость страны от колебаний цен на энергоносители.

В этом заключается не только экономическое, но и стратегическое значение нового указа. Государство фактически пытается изменить экономическую логику поведения экспортеров. Сегодня многие азербайджанские компании ориентируются преимущественно на близлежащие рынки, поскольку поставки на дальние направления связаны с высокими логистическими расходами и дополнительными рисками. Компенсируя часть этих издержек, создаются стимулы для выхода бизнеса на новые рынки, где конкуренция выше, но одновременно выше и потенциальная прибыль. Как этот механизм будет работать на практике, покажет сама практика.