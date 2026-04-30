В Азербайджане 1 мая ожидается до 25 градусов тепла.

О этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет пасмурным, преимущественно без осадков. Однако ночью в отдельных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8–12 градусов тепла, днем 15–19 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 765 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60–70 %.

В большинстве регионов страны ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. В некоторых местах временами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах составит ночью 7–12 градусов тепла, днем 20–25 градусов тепла, в горах ночью 3–8 градусов тепла, днем 13–18 градусов тепла.