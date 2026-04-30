Министерство юстиции Азербайджана запустило услугу «Онлайн-регистрация встреч с осужденными» с целью более оперативной организации свиданий.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что новый сервис позволяет посетителям подавать заявки на встречи с осужденными в онлайн-формате, выбирать дату и тип свидания, заранее оформлять передачу, а также отслеживать статус обращения в режиме реального времени.

Основной целью услуги является цифровизация процесса регистрации свиданий, повышение удовлетворенности граждан, а также минимизация документооборота в пенитенциарных учреждениях.

Сервис «Онлайн-регистрация встреч с осужденными» доступен на официальном сайте Министерства юстиции в разделе «Электронные услуги». Посетители могут воспользоваться услугой, заполнив соответствующую форму. На первом этапе идентификация осуществляется через «myGov ID» или по серии и номеру удостоверения личности. Затем заполняется онлайн-форма (тип встречи, учреждение, дата, участники и т.д.), указывается информация о передаче, после чего заявление направляется в соответствующее пенитенциарное учреждение Министерства юстиции. После проверки и подтверждения обращения гражданину отправляется SMS-уведомление.

Свидания проходят строго по предварительно назначенным дате и времени. В настоящее время услуга внедрена в пилотном режиме в исправительном учреждении №4. В дальнейшем планируется поэтапное распространение сервиса на все пенитенциарные учреждения Министерства юстиции.

Отметим, что новая электронная услуга переводит взаимодействие между гражданами и пенитенциарными учреждениями в цифровую среду и обеспечивает прозрачное, оперативное и контролируемое управление заявками на свидания.