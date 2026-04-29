В связи с антиазербайджанскими высказываниями мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани Азербайджано-американская молодежная федерация запустила петицию, направленную на объективное информирование мировой общественности и обеспечение беспристрастного подхода международных организаций к данному вопросу.

В петиции отмечается, что подобные предвзятые подходы вызывают обеспокоенность в период, когда США поддерживают мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией и предпринимаются важные шаги в направлении нормализации отношений, передает Report.

Также приводится оценка направленной в Карабах миссии ООН от 2 октября 2023 года, согласно которой случаев насилия в отношении мирного населения не наблюдалось, фактов повреждения гражданской инфраструктуры на данных территориях выявлено не было.

В петиции отдельно указываются обстрелы городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны, включая Гянджу, Барду и Тертер, а также Ходжалинская трагедия 1992 года.

В петиции также содержится призыв к объективной позиции на основе Устава ООН, резолюций Совета Безопасности и норм международного права.

