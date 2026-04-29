Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс и закон «Об образовании».

Согласно документу, оценка теоретических и практических знаний педагогов, работающих в детских музыкальных школах, школах искусств, художественных школах и других государственных образовательных учреждениях подобного рода, входящих в систему Министерства культуры, будет проводиться не путем аттестации, а на основе сертификации по специальным правилам, что обеспечит прозрачность данного процесса, сопоставимость результатов и их высокую достоверность.

В то же время процесс сертификации предусматривает регулярное обновление знаний по специальности, что, в свою очередь, будет стимулировать непрерывное профессиональное развитие преподавателей и постоянное повышение их профессиональных знаний и навыков.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев утвердить порядок проведения сертификации и проинформировать об этом президента.