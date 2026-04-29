29 апреля 2026 года в Агверане (Армения) состоялась 13-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Встреча состоялась под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна.

В ходе встречи стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с проведением делимитационных мероприятий.

Стороны согласовали и осуществили обмен текстами проектов следующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ:

«Инструкция о порядке работы делимитационных экспертных групп во время делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения»;

«Инструкция о порядке создания делимитационной карты государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения»;

«Инструкция о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Стороны условились обратиться к своим правительствам для соответствующего утверждения данных инструкций.

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отмечено, что транзит грузов в Армению по территории Азербайджана успешно осуществляется и продолжается в настоящее время.

С удовлетворением отмечено, что Азербайджан осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению, что является показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами.

Также с участием представителей деловых кругов сторон состоялось обсуждение вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

Особо подчеркнуто, что достигнутые результаты стали возможны благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По результатам встречи комиссий был подписан соответствующий Протокол.

Стороны договорились определить дату следующей встречи комиссий в Азербайджане в рабочем порядке.