В большинстве районов Азербайджана сохраняются дождливые погодные условия, в некоторых местах наблюдаются кратковременные осадки интенсивного характера.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии по состоянию на 29 апреля..

В горных районах — в Шахдаге, в Губе (Хыналыг, Грыз), в Гусаре (Лаза) — идёт снег, в остальных районах наблюдаются дожди.

Количество выпавших осадков составило: в Габале — 17 мм, в Огузе — 12 мм, в Гёйчае — 9 мм, в Шеки и Гахе — 8 мм, в Евлахе, Исмаиллы, Гёйгёле и Шахбузе — 6 мм, в Шамахы, Хызы, Халтане, Агсу и Нафталане — 5 мм, в Мингячевире, Кюрдамире и Гобустане — 4 мм, в Шабране, Дашкесане, Тертере, Барде, Зардабе и Гедабеке — 3 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Бейлагане, Губе, Ярдымлы, Агдаме, Геранбое и Ордубаде — 2 мм, в Хачмазе, Лачине, Губадлы, Кяльбаджаре, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Джебраиле, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике, Астаре, Загатале, Шамкире, Товузе, Балакене, Гяндже, Нахчыване и Шаруре — 1 мм.