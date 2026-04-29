Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен может посетить Азербайджан с визитом в текущем году.

Об этом заявила посол Королевства Нидерландов Мариан де Йонг на пресс-брифинге.

По её словам, ведётся работа над организацией визита.

«Мы ищем возможность пригласить его в Баку в течение этого года. Приглашение направлено, и мы надеемся, что сможем организовать визит нашего нового премьер-министра Роба Йеттена в Баку», — сказала дипломат.

Она отметила, что за прошедший год в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Нидерландами был достигнут значительный прогресс, и стороны намерены продолжить эту динамику.

«Я планирую в период своей миссии сделать эти связи ещё более прочными и развивать сотрудничество в различных сферах — экономике, политике, культуре и других направлениях. За прошедший год мы увидели значительный прогресс и хотим продолжить его в этом году и в дальнейшем», — добавила посол.

По её словам, активизировался политический диалог как на техническом, так и на высоком уровне, включая контакты между премьер-министром Нидерландов и президентом Ильхамом Алиевым.

«Наш премьер высоко ценит эти контакты», — подчеркнула Мариан де Йонг.