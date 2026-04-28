Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии в социальной сети X.

Отмечается, что стороны обсудили международные вопросы, а также укрепление партнерства между Римом и Баку в стратегических сферах политического и экономического сотрудничества.

Состоялся широкий обмен мнениями в рамках подготовки к предстоящему визиту премьер-министра Джорджи Мелони и в контексте Плана действий, подписанного в январе.