Сефардская еврейская община Баку решительно отвергает недавние высказывания мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани относительно Азербайджана и Карабаха.

Заявление распространил в соцсети Х председатель и главный раввин сефардской еврейской общины Баку Замир Исаев.

«Мы считаем глубоко безответственным со стороны избранного должностного лица представлять действия Азербайджана в 2020 и 2023 годах как часть «геноцидной кампании». Подобная риторика искажает реальность; она является ложной, провокационной и наносит вред миру, сосуществованию и взаимопониманию на Южном Кавказе.

Карабах всегда был и является международно признанной частью Азербайджанской Республики. События 2020 года были направлены не против этнического населения, а против вооружённой сепаратистской хунты, поддерживаемой извне, и привели к восстановлению территориальной целостности Азербайджана после десятилетий оккупации и изгнания более 800 000 азербайджанцев. В 2023 году Азербайджан восстановил конституционный порядок в Карабахе после разгрома незаконных вооружённых формирований на своей территории. Азербайджан неоднократно заявлял, что армянские жители Карабаха могут жить в стране с обеспечением их прав и безопасности.

Как евреи Азербайджана, мы из собственной истории знаем важность правды, памяти и ответственности. Еврейская община Азербайджана веками жила в мире и достоинстве рядом с мусульманами, христианами и другими общинами. Азербайджан является домом для одной из старейших еврейских общин региона, и наш опыт основан на терпимости, уважении и общем гражданстве.

Мы отвергаем любые попытки демонизировать Азербайджан или приравнять восстановление его суверенитета к геноциду. Мы также отвергаем попытки некоторых политических деятелей и структур переопределить значение слова «геноцид», которое было введено еврейским юристом Рафаэлем Лемкиным в 1944 году.

Подобные обвинения искажают реальность конфликта и игнорируют страдания более 800 000 азербайджанцев, которые десятилетиями были вынуждены покинуть свои дома.

Такие заявления особенно недопустимы в нынешний решающий момент, когда при поддержке и посредничестве США достигнут значительный прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией; когда начинают развиваться взаимовыгодные контакты между двумя государствами в различных сферах; и когда оба народа наконец ощутили надежду на мирное будущее. В столь чувствительный период публичные заявления должны способствовать примирению, диалогу и доверию, а не возрождать враждебность и недоверие на основе ложных предпосылок.

Мы призываем мэра Мамдани и всех должностных лиц высказываться взвешенно, точно и ответственно. Сефардская еврейская община Баку выступает за мир, справедливость, межконфессиональное уважение и территориальную целостность Азербайджанской Республики».