Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве с Гвинеей по внедрению модели «ASAN xidmət».

Глава государства подписал указ «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Гвинеи о сотрудничестве в области применения модели «ASAN xidmət» в Гвинее».

Согласно документу, после вступления соглашения в силу Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям должно обеспечить реализацию его положений.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Гвинеи о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.