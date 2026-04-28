Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ещё одно судно с зерном, которое Киев считает похищенным Россией, прибыло в порт Израиля и готовится к разгрузке.

По его словам, приобретение украденного имущества в «нормальных странах» влечёт юридическую ответственность, и это касается в том числе зерна, вывезенного с оккупированных украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что такие операции не могут рассматриваться как «чистый бизнес», а власти Израиля, по его мнению, не могут не знать о характере прибывающих грузов.

Он отметил, что Россия систематически вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины через связанные с ней структуры, и такие действия, по его утверждению, нарушают законодательство самого Израиля.

Зеленский сообщил, что Украина уже предприняла необходимые дипломатические шаги, однако очередное судно не было остановлено. В связи с этим он поручил МИД проинформировать партнёров о ситуации.

Кроме того, Киев готовит санкционный пакет против лиц и компаний, причастных к перевозке и реализации такого зерна, с последующей координацией с европейскими партнёрами.

Президент Украины также заявил, что рассчитывает на партнёрские отношения и взаимное уважение со стороны Израиля и ожидает, что его действия не будут подрывать двусторонние отношения.