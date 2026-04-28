Угроза ядерной катастрофы в мире достигла уровня, невиданного со времен пика холодной войны, поэтому необходимо обеспечить силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, и многосторонние механизмы, лежащие в основе мира и безопасности, находятся под огромным давлением. В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с нестабильным противостоянием, с большим количеством участников, большими рисками и меньшей ясностью», — написал он в соцсети Х.

Гросси добавил, что предотвращение распространения ядерного оружия отвечает общим интересам, а ДНЯО — самый мощный многосторонний инструмент для этого.