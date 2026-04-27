Южная часть Армении может быть соединена с северной через Нахчыванский участок железной дороги.

Об этом заявил замглавы МИД Армении Костанян в ходе панельной дискуссии на тему «ЕС как стратегический партнер: перспективы Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии» в рамках World Policy Conference.

По его словам, TRIPP — это не просто соединение основной части Азербайджана и Нахчывана, это гораздо более масштабный и стратегический проект по соединению Центральной Азии с Европой, а также реализации обязательства по обеспечению взаимной выгоды. На практике это также означает, что южная часть Армении может быть соединена с северной частью с помощью Нахчыванской железной дороги.

«Благодаря разблокированию у нас появится возможность соединить не только Восток с Западом, но и Персидский залив с Черным морем, что станет огромным изменением для всего региона», — заверил замминистра.

Костанян отметил, что Армения очень очень заинтересована в реализации этого проекта:

«Ведутся активные переговоры с американскими партнерами о том, как мы будем создавать армяно-американское совместное предприятие в Армении. Мы уже начали не только подготовку технико-экономического обоснования, но и налаживание коммуникаций в самом регионе, поскольку после 8 августа, например, у нас есть прецедент импорта зерна из Казахстана по железнодорожным путям Азербайджана и Грузии. Это яркий пример того, как может работать региональное сотрудничество и как создание дополнительных взаимозависимостей в регионе может в значительной степени способствовать установлению стабильности и мира там.

Что касается Армении и Азербайджана, то лидеры обеих стран неоднократно заявляли после 8 августа, что мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен, и мы предпочитаем называть текущие процессы «институционализацией мира», предпринимая дальнейшие шаги по развитию и углублению экономических связей между нашими двумя странами. Мы уже начали двустороннюю прямую торговлю, импортируя топливо из Азербайджана, и надеемся, что это произойдет и в ближайшем будущем; мы уже уточнили, что будем экспортировать из Армении в Азербайджан. Одновременно мы работаем и над контактами между людьми: организуются встречи представителей гражданского общества. Следует отметить, что мы проводим встречи не только за рубежом, но и в самой Армении и Азербайджане. У нас также есть очень важный формат, который был налажен с нашими грузинскими партнерами, в форме трехсторонних консультаций между министерствами иностранных дел, в которых лично принимаем участие и мой грузинский коллега Лаша, и я. И здесь мы также видим большие перспективы для регионального сотрудничества не только между нашими тремя государствами – Арменией, Грузией и Азербайджаном – но и с более широким кругом соседей», — заявил Костанян.