27 апреля в Габале с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша состоялся азербайджано-чешский бизнес-форум.

Президент Азербайджана и премьер-министр Чехии выступили на мероприятии.

Сначала на бизнес-форуме выступил президент Азербайджана.

— Добрый день, дамы и господа, уважаемые гости.

Мы очень рады, что в ходе официального визита Премьер-министра Бабиша его сопровождает большая бизнес-делегация из Чехии. Это очень хороший знак взаимной заинтересованности в совместном ведении бизнеса. Деловые круги обычно принимают решения, исходя из рентабельности проекта. Но в то же время многое зависит от правовых условий и политического контекста. Поэтому я считаю, что сегодня лидеры Чехии и Азербайджана посылают очень четкий сигнал своим деловым кругам о том, что пришло время активно заниматься двусторонней торговлей, инвестициями, изучать конкретные проекты и искать пути для более тесного взаимодействия.

Сегодняшние политические контакты на высоком уровне, на мой взгляд, являются очень прочной политической основой. Как уже упоминалось сегодня, мы встречались с Премьер-министром Бабишем три месяца назад в Давосе, а теперь здесь, в Габале. Это действительно показывает, что обе стороны очень заинтересованы в укреплении партнерства в различных областях. И сегодня, наряду со многими важными вопросами политической повестки, включая региональную и глобальную политическую повестку, мы также в значительной степени говорили о деловых возможностях и взаимных инвестициях. Мы затронули конкретные проекты, и, безусловно, в ходе бизнес-форума все эти вопросы будут рассмотрены.

Разумеется, помимо правовой базы, для любого инвестора важна экономическая ситуация в регионе потенциальных инвестиций. Могу проинформировать аудиторию, что финансово-экономическая ситуация в Азербайджане стабильна. Уже на протяжении многих лет, а именно девяти лет, наша валюта остается стабильной. Фактически ее курс не меняется. С 2017 года один доллар равен 1,7 маната. И я считаю, что это важный показатель для любого потенциального инвестора, как местного, так и иностранного.

За последние 20 лет в Азербайджан было инвестировано 350 миллиардов долларов США, и почти половина этих инвестиций пришлась на долю иностранных партнеров. Таким образом, создание благоприятного инвестиционного климата являлось, безусловно, главной целью, поскольку очевидно, что без инвестиций ни одна экономика не может развиваться, особенно в условиях турбулентности международной повестки.

Нам удалось укрепить нашу финансовую систему за счет снижения зависимости от заимствований. Несколько лет назад мы фактически прекратили крупные заимствования с целью сокращения внешнего долга. И сейчас мы вновь приступили к привлечению заемных средств, поскольку внешний долг составляет лишь 6,1 процента нашего ВВП.

А в сфере инфраструктурных проектов, равно как и в деле восстановления освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура, предстоит решить множество задач. Поэтому мы уже начали активное взаимодействие с ведущими финансовыми институтами, такими как Всемирный банк, ЕБРР, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другими. Это позволит придать больший динамизм реализации важнейших проектов, стоящих перед нами. Что касается нашего международного позиционирования, могу сообщить, что рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня с положительным прогнозом, что, на мой взгляд, является хорошим сигналом для инвесторов: Азербайджан – подходящее место для капиталовложений. И, безусловно, политическая стабильность, социальная устойчивость, безопасность и надежность – все то, что каждый инвестор в первую очередь принимает во внимание, решая, вести ли бизнес в той или иной стране.

Что касается перспектив двустороннего сотрудничества, прежде всего хотел бы сказать, что мы глубоко признательны премьер-министру Бабишу за то, что свой первый визит за пределы ЕС он наносит именно в Азербайджан. Мы расцениваем это как знак дружбы, проявление уважения, а также как свидетельство того, что обе страны действительно нужны друг другу. У нас уже налажено надежное партнерство в энергетической сфере, которое характеризуется бесперебойными поставками нефти из Азербайджана. А сегодня мы предметно обсудили возможности начала сотрудничества в области природного газа и рассмотрели этот вопрос в более широкой перспективе – с прицелом на стратегическое партнерство в энергетике, которое могло бы охватить нефть, газ, нефтепродукты, нефтехимию, удобрения, электроэнергию, искусственный интеллект, центры обработки данных – все те направления, по которым обе страны активно работают на двусторонней основе и которые обладают огромным потенциалом.

Одной из сфер, которая уже приносит результаты, является оборонная промышленность. Чехия широко известна своей современной и эффективной продукцией оборонной промышленности. Мы уже подписали несколько контрактов с чешскими компаниями. И теперь планируем расширить сферу деятельности, а также перейти к совместному производству. Так что пока мы говорим, команды уже работают над этим. И это также очень важная сфера для любой страны, особенно в период, когда войны и конфликты возникают, словно грибы после дождя. Каждая страна должна быть готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность своих границ. Таким образом, с этой точки зрения, я считаю, что нами создана прочная основа для сотрудничества в этой сфере, обладающей значительным потенциалом для роста.

Также среди важных решений, которые мы сегодня приняли совместно с господином премьер-министром, — повышение уровня сопредседательства в Совместной экономической комиссии до уровня министров, а также организация, возможно, в этом году – было бы очень хорошо, если бы это произошло в этом году – заседания Совместной межправительственной комиссии, которая в последний раз собиралась три года назад. Так что на стадии проработки сейчас находится целый ряд вопросов. Поэтому нам необходимо обновлять сведения, обмениваться данными, а также ориентировать деловое сообщество, создавая для него более благоприятную среду.

Что касается потенциальных инвестиций в Азербайджан в приоритетных для нашей страны сферах – на первом месте, безусловно, находится промышленное развитие, совместное производство.

Мы подробно обсудили вопросы, связанные с транспортным сектором, которым широко известна Чехия, и возможности организации совместных производств в Азербайджане с ведущими производителями транспортной инфраструктуры.

В Азербайджане мы активно развиваем сферу возобновляемой энергетики, обладающую колоссальным потенциалом. Наша цель – к 2032 году обеспечить выработку 8 гигаватт солнечной, ветряной и гидроэнергии. И это заложено не только в наши планы, но и в уже подписанные контракты. Потребуется выполнить значительный объем сопутствующих работ, и данное направление, безусловно, может стать одной из сфер сотрудничества.

В области транспортной связности сегодня мы вкладываем крупные средства в развитие транспортного коридора «Восток-Запад», который востребован сейчас как никогда прежде ввиду нарушения традиционных цепочек поставок и проблем с логистикой и транзитом. Азербайджан обеспечивает безопасный и надежный транзит с востока на запад и обратно, а также с севера на юг и с юга на север. Мы находимся как раз на пересечении обоих коридоров, и благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру в последние годы нами уже создан крупный актив, необходимый многим странам.

Туризм, безусловно, может стать одной из важных областей сотрудничества. Обе страны богаты своей историей, культурой, памятниками, природой. Кстати, сегодняшняя встреча проходит в одной из древнейших частей не только Азербайджана, но и более широкой географии. Габала на протяжении многих веков была столицей древнего государства Кавказская Албания, а сегодня, я бы сказал, является туристической столицей Азербайджана. Нам, конечно, предстоит работать над связями, контактами между людьми, над авиасообщением, которое у нас уже имеется, но, вероятно, с учетом наших планов, его нужно будет расширить.

Мы также говорили о потенциальном сотрудничестве в сфере грузовых авиаперевозок, где Азербайджан уже играет важную роль в регионе. И, конечно, есть многие другие области. В рамках наших комментариев невозможно охватить все вопросы, но я уверен, что бизнес-сообщества собираются сегодня с очень четким пониманием потенциала, возможностей для ведения бизнеса и дружественной среды. Я надеюсь, что представители деловых кругов Чехии и Азербайджана также станут хорошими друзьями, и эта дружба начнется сегодня и будет продолжаться.

Еще раз, господин премьер-министр и уважаемые гости, добро пожаловать в Азербайджан.

Затем на бизнес-форуме выступил премьер-министр Чехии.

-Уважаемый господин президент Алиев, министр Джаббаров, уважаемые гости, дамы и господа.

Для меня большая честь находиться здесь, в Габале, и открывать этот чешско-азербайджанский бизнес-форум, посвященный укреплению связей и открытию новых горизонтов с одной из самых динамичных стран – Азербайджаном, Страной огней.

Безусловно, Азербайджан является для Чешской Республики стратегическим партнером, и именно поэтому мой первый визит за пределы Европейского Союза я совершаю именно сюда. Мы встретились с господином президентом в Давосе и договорились об этом визите, и я очень рад и польщен находиться здесь. Также мы хотели бы пригласить Вас посетить Прагу и будем рады Вас там приветствовать.

Вместе с тем полагаю, что было бы правильно вновь созвать совместную экономическую комиссию между нашими странами. С нашей стороны ее возглавит господин Гавличек, первый вице-премьер. Считаю, что данная комиссия должна собраться уже в этом году, как можно скорее, чтобы мы могли оперативно продвигаться по всем этим проектам.

Что касается энергетики, мы говорим о ней на каждом заседании Европейского Союза. И Чешская Республика уже направила четыре письма всем лидерам государств, Европейской комиссии и Европейскому Союзу. У нас есть проблема с Европейским зеленым курсом, который должен быть полностью иным, чем он есть сейчас, разрушающим европейскую промышленность с помощью ETS-1 и ETS-2, которые негативно влияют на жизнь европейских граждан. И теперь, конечно, у нас возникла эта проблема в Ормузском проливе. И сейчас Европа обращается к нефти и газу. Мы приехали сюда также, чтобы поговорить об энергетике, потому что Азербайджан является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Чешскую Республику. Это составляет 42% поставок, вы занимаете первое место.

Мы приехали сюда с компанией ČEZ, которая является крупным дистрибьютором газа, и, конечно, мы были бы рады обсудить долгосрочное сотрудничество, долгосрочный контракт и инвестиции. Вы собираетесь открывать новые газовые месторождения, и, конечно, мы очень заинтересованы. Мы оба знаем, что являемся надежными партнерами, и наше сотрудничество основано на взаимном уважении и доверии. Товарооборот на данный момент составляет 1,75 миллиарда евро по итогам 2025 года, и это в основном благодаря поставкам нефти, однако существует значительный потенциал для дальнейшей диверсификации. Именно поэтому я приехал сюда, господин президент, с делегацией из 50 весьма важных чешских компаний, и я хотел бы представить эти конкретные компании, которые сегодня находятся здесь вместе с нами. Мы собрали специально подобранную группу специалистов, способных предложить весь спектр энергетических решений; сегодня здесь присутствуют представители компаний ČEZ, INCO Engineering, Provico, TTC Marconi, ZPA Pečky, ZVVZ Engineering и ŽDAS.

Позвольте также представить группу компаний оборонного сектора. Вы с ними уже знакомы, однако отмечу, что в 1939 году Чехословакия была крупнейшим в мире производителем военной техники и вооружений. Здесь представлена группа чешских и словацких компаний, у которой уже есть совместное предприятие, капиталовложения; компания Aero Vodochody с самолетом L-39NG, далее CSG Aerospace, Česká Zbrojovka, Colt – мы говорили об этом проекте – Excalibur International, Explosia, VOP CZ, Omnipol и Livance SRO Meteopress. Все эти компании предлагают значительный ассортимент продукции и комплексные решения, разработанные с учетом ваших конкретных потребностей. Наша делегация представляет собой лучшее, что есть в современном транспортном машиностроении. Эти фирмы обеспечивают весь спектр услуг – от подвижных составов и железнодорожных технологий до передовых систем управления движением и «умной» инфраструктуры. Они готовы помочь построить транспортную сеть, которая станет более быстрой, безопасной и экологически устойчивой. И, разумеется, мы были бы рады, если бы компания Škoda Transportation, входящая в группу компаний Škoda – важнейшую и крупнейшую экономическую группу Чешской Республики PPF, — смогла добиться успеха в тендере по проекту метрополитена в Баку. Также здесь присутствуют делегации из AŽD Praha, CZ Loco, Daco и Tatra Export. Все эти компании представляют конкретные проекты, и я уверен, что начав деловое сотрудничество с нами, вы останетесь по-настоящему довольны.

Также имею честь представить нашу делегацию экспертов из геологической и горнодобывающей отраслей: Česká geologická služba и Frýdlantské strojírny, TR, SRO, специалистов в области управления водными ресурсами и устойчивого развития, MEGA, Chemoprojekt, а также экспертов в области финансов: Czech Export Bank, Exportní garanční a pojišťovací společnost, JTH Holding, экспертов в области аналитических технологий и лабораторных сетевых услуг.

Хотя наша сегодняшняя дискуссия естественным образом сосредоточена на промышленности и экономическом росте, мы считаем, что наше партнерство выходит далеко за рамки технологий и торговли и одинаково затрагивает культуру, образование и социальную ответственность. И в этом контексте позвольте мне также поприветствовать компанию Petrov, специализирующуюся на музыке, которая, конечно же, является всемирно известной компанией. Кроме того, мы с гордостью отмечаем очень важный аспект: некоторые из наших участвующих здесь организаций и компаний глубоко привержены социальному прогрессу, особенно уделяя внимание роли женщин в обществе и профессиональной сфере. В связи с этим я рад приветствовать FCEM — Чехословацко-Моравскую ассоциацию женщин-предпринимателей и менеджеров. Эти компании представляют собой вершину соответствующих отраслей, сочетая десятилетия европейских традиций с передовыми инновациями, которые определяют сегодняшний глобальный рынок. Список компаний был составлен с учетом большого интереса – мы могли бы приехать даже со 100 компаниями, поэтому, господин Президент, нам пришлось провести определенный отбор, что лишь демонстрирует заинтересованность чешских компаний в вашей прекрасной стране и сотрудничестве с вами.

Поэтому я приглашаю наши компании представить свои предложения, и я уверен, что сегодняшний форум определенно усилит и продвинет наше сотрудничество, что для нас является действительно важным моментом, поскольку мы уверены в том, что наши компании предлагают превосходные продукты и услуги. Мы готовы создавать совместные предприятия, нанимать ваших граждан, инвестировать в исследования и разработки, сотрудничать с университетами – в нашей стране существует огромный потенциал.

Большое спасибо. Я с нетерпением жду возможности приветствовать Вас в Праге, и до этого, конечно, надеюсь, что наши специалисты будут успешно продвигать все эти проекты, и объем торгового оборота станет намного больше.

Большое спасибо, господин президент.