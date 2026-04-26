Военный конфликт в Иране спровоцировал резкий рост цен на фисташки, которые достигли максимальных значений за последние годы на фоне одновременно растущего мирового спроса на продукты с этим орехом, включая так называемый «дубайский шоколад».

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Иран, обеспечивающий около пятой части мирового производства и до 30% экспорта фисташек, столкнулся с серьёзными трудностями при вывозе продукции. Из-за конфликта нарушились логистические цепочки, судоходные компании меняют маршруты, что приводит к задержкам поставок и увеличению расходов.

По данным аналитической компании Expana, в марте стоимость фисташек достигла примерно 4,57 доллара за фунт — это самый высокий показатель с 2018 года. Рост цен частично связан с повышенным интересом к продуктам с фисташками, в том числе к популярному дубайскому шоколаду, где используется фисташковый крем.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация усугубила уже существующие проблемы на рынке. Ещё до конфликта урожай 2025 года у ключевых производителей — США, Турции и Ирана — оказался ниже ожиданий, при этом в самом Иране дополнительное влияние оказала засуха. Также на экспорт страны продолжают влиять санкционные ограничения.

Представители отрасли указывают, что боевые действия серьёзно осложнили поставки через порт Бендер-Аббас. В результате экспортеры вынуждены использовать альтернативные маршруты, включая поставки через турецкий порт Мерсин и Суэцкий канал, что увеличивает стоимость и сроки доставки. Для поставок в Китай также используется железнодорожный маршрут, однако он остаётся более дорогим и сложным.