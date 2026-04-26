Ветеран Военно-Воздушных Сил США, согласившийся дать показания в Конгрессе о секретных правительственных программах, связанных с НЛО, скончался всего за несколько месяцев до слушаний в результате случайной передозировки наркотических веществ, сообщает The Post.

39-летний Мэттью Джеймс Салливан умер 12 мая 2024 года в своём доме в городе Фолс-Черч (штат Вирджиния) от смертельного сочетания алкоголя, алпразолама, циклобензаприна и имипрамина, согласно данным окружного офиса главного судмедэксперта Северного округа.

Алпразолам является дженериком препарата «Ксанакс», применяемого для лечения тревожных расстройств; циклобензаприн — мощный рецептурный миорелаксант, воздействующий на центральную нервную систему; имипрамин — препарат, применяемый в том числе для лечения детей, тревожности и ночного недержания мочи.