В Азербайджане арестован тиктокер за публикации и поведение в социальных сетях, расцененные как неэтичные и противоречащие общественным и моральным нормам.

По сообщениям местных СМИ, Вахаб Вугар оглу Алхасов, известный в TikTok под псевдонимом «Şəkili Pərviz», был задержан сотрудниками полиции.

В отношении тиктокера 1990 года рождения был составлен протокол, после чего материалы были направлены в суд по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях

На заседании в Бинагадинском районном суде было принято решение о назначении Вахабу Алхасову административного ареста сроком на 30 суток.