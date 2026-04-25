Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно опережает по рейтингу Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый действующим канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Согласно данным исследования, рейтинг АдГ достиг рекордного уровня и составляет 28%. За ХДС готовы проголосовать 24% респондентов. Социал-демократическую партию поддерживают 14% опрошенных, партию «Зеленых» — 12%, Левую партию — 11%.

Отмечается, что опрос проводился в период с 20 по 24 апреля. В нем приняли участие 1 203 человека.