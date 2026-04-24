В Ханкенди начинают работу внутригородские автобусные маршруты.
Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Отмечается, что в городе Ханкенди последовательно ведутся работы по созданию современной транспортной инфраструктуры.
В рамках этих работ разработан план сети общественного транспорта, и маршруты по новой маршрутной сети уже вводятся в эксплуатацию.
«Новая маршрутная сеть, соединяя все ключевые точки города, обеспечит жителям бесперебойное и качественное транспортное обслуживание», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в Ханкенди будут действовать следующие внутригородские автобусные маршруты:
— маршрут №1: «Клиника Карабахского университета — Ханкендинская швейная фабрика»;
— маршрут №2: «посёлок Кяркиджахан — железнодорожный и автовокзальный комплекс»;
— маршрут №3: «Клиника Карабахского университета — 1-е кольцо».
Вдоль маршрутных линий определены остановочные пункты в общей сложности по 62 адресам, которые оснащены соответствующими знаками.
Пассажирские перевозки по данным маршрутам будут осуществляться экологически чистыми электрическими автобусами, принадлежащими ООО «BakuBus». С учётом текущих потребностей населения на начальном этапе будут задействованы 10 транспортных средств с интервалом движения 14–15 минут.
Оплата в автобусах будет осуществляться в безналичной форме. Для этого транспортные средства оснащены соответствующим оборудованием.
Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью карт «BakıKart», QR-билетов, а также с использованием технологии NFC — банковскими картами и мобильными платёжными системами («Google Pay» и «Apple Pay»).
Пополнить баланс карт можно будет через платёжные терминалы, установленные в городе Ханкенди.
Отмечается, что движение автобусов будет контролироваться в режиме реального времени через мониторинговый центр агентства.