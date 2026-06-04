Сообщение о необходимости использования кондиционеров во время поездок в такси вызвало бурное обсуждение среди азербайджанских таксистов и пассажиров в социальных сетях.

Как сообщает Minval, популярный агрегатор такси обратился к водителям, еще раз напомнив, что требование использовать кондиционер в жаркую погоду закреплено в новых правилах, принятых Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

«Во время поездок не забывайте пользоваться кондиционером. Для комфорта и безопасности пассажиров важно соблюдать эти правила. В соответствии с законодательством в отношении водителей, не соблюдающих данные требования, будут приняты предусмотренные законом меры», — говорится в сообщении.

После публикации письма для таксистов в соцсетях развернулась активная дискуссия. Многие водители заявили, что проблема заключается не в нежелании создавать комфорт пассажирам, а в низких тарифах на перевозки.

«Пусть сначала поднимут цены за проезд, а потом требуют. Кондиционер работает не бесплатно», — написал пользователь Эльбрус Тагиев.

Некоторые таксисты считают, что расходы на топливо и обслуживание автомобиля не учитываются агрегаторами. По их мнению, дополнительные требования должны сопровождаться пересмотром тарифов.

В то же время многие пассажиры поддержали инициативу. Граждане отмечают, что в жаркую погоду кондиционер является необходимостью.

«Неужели кондиционер нужно включать только по просьбе пассажира? Я тоже таксист. Вы сами готовы работать в жаре ради денег?», — написал один из участников обсуждения.

Особое возмущение вызвали сообщения о случаях, когда некоторые водители якобы требовали дополнительную плату за включение кондиционера. Один из комментаторов рассказал о ситуации, когда пассажирке, которая была в положении, предложили доплатить манат за охлаждение салона.

Вместе с тем часть водителей утверждает, что большинство автомобилей и без того оснащены кондиционерами и используют их в летний период. А некоторые даже признались, что не выключают охлаждение салона, несмотря на просьбы отдельных пассажиров.

Отдельным предметом спора стал вопрос эконом-тарифа. Водители утверждают, что ранее наличие кондиционера в категории «Эконом» не являлось обязательным условием, поэтому новые требования кондиционервызывают у них вопросы.