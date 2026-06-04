Президент РФ Владимир Путин назвал отношения между Азербайджаном и Россией хорошими.

«Они у нас были всегда и были хорошие. И в политике, и в экономике. Президент (Азербайджана Ильхам) Алиев вкладывает много сил в то, чтобы наполнить этот договор конкретным содержанием», – сказал Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

По его словам, Россия инвестировала в азербайджанскую экономику в целом $10 млрд. «У нас тесное взаимодействие по гуманитарным вопросам. Большое количество азербайджанцев работает в России», – добавил российский лидер.

Он также отметил, что Россия благодарна Алиеву за помощь в отправке российских гуманитарных грузов в Иран.

По словам российского лидера, в целом отношения с Азербайджаном выстраиваются в «очень позитивном ключе». Путин также анонсировал скорую встречу с президентом Алиевым.