Польша может затруднить процесс вступления Украины в Европейский союз на фоне ухудшения двусторонних отношений. Об этом пишет журнал The European Conservative (TEC).

По оценке издания, в случае усиления конфронтационной линии польского правительства в отношении Украины Варшава может превратиться в фактор, осложняющий путь Киева в Европейский союз.

Новый всплеск напряженности в отношениях Варшавы и Киева последовал после решения Владимира Зеленского от 26 мая присвоить Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия,). Это вызвало резкую реакцию в Польше. Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла. В МИД Украины позже заявил, что Киев не имел целью оскорбить польский народ.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщало, что старт переговоров о вступлении Украины в ЕС предварительно намечен на 15 июня. При этом Венгрия, ранее блокировавшая начало переговорного процесса из-за ситуации с венгерским меньшинством в Закарпатье, дала сигнал о возможном снятии вето.