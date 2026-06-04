Генеральный секретарь ливанской организации «Хезболла» Наим Касем заявил, что отвергает соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем.

«Результат унизительных и позорных переговоров отвергается широкими слоями ливанского народа. Вашингтонская декларация прописывает базовые принципы, которых хотят Америка и Израиль, – ради порабощения Ливана в пользу проекта «Великого Израиля», – сказал Касем.

Он заявил, что сопротивление будет продолжаться до вывода израильских войск с территории Ливана, а режим прекращения огня должен распространяться на всю страну и исключать любые военные операции Израиля.