Евросоюз готовит пакет поддержки для Армении на фоне российских ограничений на армянскую продукцию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Николом Пашиняном.

Она назвала действия Москвы «экономическим принуждением» и заявила, что Россия использует торговые ограничения как инструмент политического давления.

По словам фон дер Ляйен, пакет ЕС включает немедленную финансовую помощь на сумму более 50 млн евро. Кроме того, Брюссель намерен облегчить торговлю для ряда армянских товаров, в частности агропродовольственной продукции, и поддержать пострадавшие сектора.

Отдельно фон дер Ляйен упомянула армянские цветы, импорт которых Россия недавно ограничила из-за «сомнительных обвинений». По её словам, ЕС уже помогает перенаправлять поставки: завтра в Латвию должна прибыть партия из 10 тысяч армянских цветов, за ней последуют другие.

Глава Еврокомиссии также отметила, что с 2024 года поддержка ЕС уже помогла 7 тысячам армянских предприятий и способствовала созданию более 20 тысяч рабочих мест.

Кроме того, ЕС и Армения договорились создать совместную рабочую группу, которая будет контролировать реализацию новых инициатив и дальнейших мер поддержки.