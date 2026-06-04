Азербайджанец Гюндуз Мамедов назначен новым заместителем начальника Военно-правоохранительной службы Вооружённых сил Украины.

По данным украинских СМИ, соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Михаил Фёдоров.

Гюндуз Мамедов родом из Гянджи. Ранее он работал в украинской прокуратуре, занимал должность прокурора Одессы, затем заместителя прокурора Одесской области, а также был прокурором Автономной Республики Крым. В 2019-2022 годах занимал должность заместителя генпрокурора Украины.

По его инициативе был создан специализированный «департамент войны».