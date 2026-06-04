Общий объем поставок азербайджанской нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) по сегодняшний день достиг порядка 557 млн тонн. Такие данные привели в Министерстве энергетики Азербайджана.

Первый танкер с азербайджанской экспортной нефтью был отправлен с турецкого порта Джейхан на мировые рынки ровно 20 лет назад – 4 июня 2006 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трубопровод БТД обеспечивает транспортировку нефти, добываемой с блока месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также конденсата с месторождения «Шахдениз». Маршрут начинается на Сангачальском терминале в Азербайджане, далее проходит через территорию Грузии и Турции и заканчивается на морском терминале Джейхан на побережье Средиземного моря.