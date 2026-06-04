Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону с иранским коллегой Сейедом Аббасом Арагчи вопросы региональной безопасности. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-иранских двусторонних отношений, а также ситуацию в регионе и вопросы безопасности.

Арагчи подробно проинформировал о ходе переговорного процесса вокруг Ирана и последних событиях. Байрамов подчеркнул важность дипломатических усилий для сохранения региональной стабильности.

Также были затронуты другие вопросы двусторонней и региональной повестки.