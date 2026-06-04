Договор о ЕАЭС не предусматривает процедуры выхода члена союза либо приостановки членства, возможность применения этих мер будет проработана к декабрю заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

«Мы сейчас будем изучать, что будет означать приостановка. Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это все надо очень внимательно, с правовой точки зрения, изучить к декабрю», — сказал он.

Оверчук также заверил, что ограничения в отношении Армении носят экономический характер, а не политический.

«У нас идет обычная работа. Пока политики нет, чистая экономика. Все в рамках правил», — добавил он.

По его словам, Россия может лишить Армению поддержки в рамках ЕАЭС и двусторонних договорённостей, если Ереван продолжит сближение с Евросоюзом.

Оверчук отметил, если на выборах в Армении победят проевропейские силы, Москва будет принимать «соответствующие меры». Оверчук подчеркнул, что Россия не намерена финансово поддерживать страну, которая «видит своё будущее в ЕС», поскольку Евросоюз, по его словам, «готовится к войне с Россией».

«Мы что, будем давать деньги тем, кто завтра, может быть, будет воевать с нами?», — заявил он.