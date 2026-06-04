Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана выявило лиц, подозреваемых в создании поддельных кредитных страниц от имени банков и хищении средств с банковских карт граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-технических мероприятий были задержаны двое подозреваемых – 20-летний Джафар Байрамзаде и 23-летний Эйнулла Маилов.

По данным следствия, они создавали в социальных сетях фальшивые страницы банков и кредитных организаций, через которые предлагали гражданам «кредиты под низкий процент», а также «быстрые» и «беззалоговые кредиты». После того как пострадавшие вводили данные банковских карт, включая CVV и OTP-коды, информация становилась доступной подозреваемым. Затем они получали доступ к счетам и выводили деньги.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении Маилова избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Байрамзаде следственные мероприятия продолжаются.