В аннексированном Крыму введен запрет на фото- и видеосъемку бензовозов, а также на распространение информации об их перемещении. Об этом сообщается в Telegram-канале «правительства республики».

Нарушение этих требований будет расцениваться как «содействие диверсионной деятельности».

«Запрещено снимать, выкладывать и отправлять фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники. Это является содействием диверсионной деятельности, что предусматривает уголовную ответственность», – говорится в сообщении.

«Власти Крыма» напомнили, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, и призвали разъяснить детям, что «нельзя снимать, выкладывать и отправлять «кружочки», фото и видео передвижения бензовозов, а также военной техники».

Напомним, с 31 мая в аннексированном Крыму были введены ограничения на продажу топлива.