Россия готова содействовать сближению Азербайджана с ЕАЭС, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что сближение способствовало бы укреплению уже сложившихся хозяйственных связей на евразийском пространстве, а также положительно повлияло бы на экономику Азербайджана. Михаил Галузин отметил, что страна в таком случае «получила бы доступ к преимуществам общего рынка товаров и смогла бы нарастить сотрудничество в сфере транспорта, услуг и инвестиций».

По его словам, Россия также хотела бы, чтобы Азербайджан стал акционером Евразийского банка развития, что позволит реализовывать крупные проекты в стране.

Галузин также отметил, что РФ неизменно настроена развивать весь комплекс отношений с Азербайджаном.