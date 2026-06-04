Очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Милли меджлисом Азербайджана состоится в середине июня в Баку. Об этом сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев на сессии ПМЭФ «Россия — Азербайджан».

«Активно развиваются межпарламентские связи и контакты. В середине июня в Баку прибывает парламентская делегация, состоящая из депутатов как Совета Федерации, так и Госдумы, для участия в работе Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального собрания и Милли Меджлисом Азербайджана», – сказал Мустафаев.

Мустафаев отметил значимость межпарламентского диалога, назвав его важной составляющей азербайджано-российского сотрудничества. Он также сообщил, что осенью ожидается проведение очередного межрегионального форума Азербайджана и России. По его словам, площадка традиционно объединяет глав регионов двух стран для обсуждения вопросов взаимодействия и перспектив дальнейшего сотрудничества. Он добавил, что намечаются определенные соглашения и перспективный план развития.