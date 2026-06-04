Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев выразил уверенность, что к концу текущего года товарооборот между двумя странами вернется к прошлогодним показателям и может их превысить.

«У нас по итогам 2025 года есть рост по товарообороту где-то до $4,9–5 млрд. Это позитив. Но есть и такие тревожные звоночки. По итогам пяти месяцев этого года у нас товарооборот просел… где-то процентов на 30», – сказал Мустафаев, выступая на сессии ПМЭФ «Россия — Азербайджан».

Он не исключил, что такая динамика может быть связана с сезонными колебаниями, подчеркнув при этом, что ситуацию «надо проанализировать».

Дипломат сообщил, что данный вопрос обсуждался в ходе его встречи с заместителем министра экономического развития России Владимиром Ильичевым.