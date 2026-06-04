Инспекторы Карабахского регионального отделения Агентства пищевой безопасности (АПБА) совместно с сотрудниками полиции изъяли в Физулинском районе партию испорченного мяса. Об этом сообщили в ведомстве.

На посту Алханлы был остановлен грузовой автомобиль «ГАЗ 031-02», принадлежащий Яверу Гурбанову, в котором обнаружили около 120 кг говядины с признаками порчи – резким запахом и изменением цвета. Установлено, что продукция перевозилась без соблюдения температурного режима и без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Владелец груза пояснил, что скот пал, после чего он забил его на территории Красного Базара в Ходжавендском районе. Мясо предназначалось для доставки в Бейлаганский район, добавил он.

Изъятая продукция помещена на хранение в холодильный склад, отобраны образцы для лабораторного анализа.