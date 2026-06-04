Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине на основе договоренностей с США, достигнутых в Анкоридже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе того, о чем говорили с (президентом США Дональдом Трампом) в Анкоридже», – сказал Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

По его словам, Москва готова пойти на компромиссы, оговоренные в Анкоридже, но для этого необходимо согласие Киева.

Российский лидер также подчеркнул, что страны ЕС не могут быть посредниками между Россией и Украиной, поскольку они помогают Киеву.