Подписание соглашения о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США состоится 5 июня, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Что касается тоннеля, у нас будет новость завтра – мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля», — сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, тоннель обязательно будет построен и станет одним из крупных инфраструктурных проектов между двумя странами.