Россия готова предоставить площадку Баку и Еревану для заключения мирного договора, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Как и прежде, готовы содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, решении гуманитарных вопросов, подготовить и предоставить российскую площадку для подписания мирного договора», — сказал он, выступая на ПМЭФ.

Галузин отметил, что «Москва видит существенный потенциал платформы регионального сотрудничества 3+3, объединяющей Россию, Иран, Турцию и Азербайджан, Армению и Грузию, то есть страны Южного Кавказа и их исторических соседей», — указал он.

Дипломат уточнил, что «данный механизм призван способствовать решению проблем региона силами самих стран этого региона и их соседей без деструктивного вмешательства извне».